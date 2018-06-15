В Саратове прокурор попросил 23 года колонии заключенному за убийство жены

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гособвинение в Саратовском облсуде попросило назначить Сергею Дубовицкому, которого задержали после побега из колонии и обвинили в жестоком убийстве супруги, 23 года лишения свободы, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

По версии следствия, 29 декабря 2017 года 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии-поселения в Саратовской области и отправился в город Энгельс, где на глазах шестерых детей зарезал жену, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении развестись. Фигурант дела в течение суток был задержан и арестован.

Следователи предъявили ему обвинение по статьям УК РФ "Убийство с особой жестокостью" и "Побег из места лишения свободы". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным СК, вину он признал частично, не согласившись с квалификацией его действий особо жестокими.

"Гособвинитель в общей сложности просила назначить наказание 23 года лишения свободы, из них первые пять лет с отбыванием наказания в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что после прений сторон и последнего слова подсудимого судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. "Оглашение приговора назначено на 10.30 (9.30 мск) 22 июня", — отметила Чернова.

По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой женщины осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким. Дети были помещены в реабилитационный центр, где с ними работали психологи, а затем оттуда их забрали к себе родственники.

Дубовицкий в 2014 году был осужден за драку с нанесением серьезных ножевых ранений односельчанину, вступившемуся за жену осужденного в конфликте между супругами во время застолья. Суд тогда приговорил Дубовицкого по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к пяти годам колонии, из которых ему оставалось еще отбыть около 1 года и 7 месяцев.