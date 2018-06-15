Суд оставил под стражей борца с коррупцией в Саратове по делу о взятке

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в пятницу оставил в силе решение районного суда, поместившего под стражу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Дмитрия Елизарова, ставшего фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Ирина Чернова.

Ранее Волжский райсуд Саратова 1 июня заключил Елизарова под стражу сроком на два месяца — до 1 августа. Следователь в райсуде сообщил, что Елизаров подозревается в получении в июне 2016 года 5 миллионов рублей от местного бизнесмена, который просил помочь своему знакомому в возврате изъятой у него компьютерной техники.

Защита полицейского обжаловала решение об аресте.

"Без изменения оставлено постановление суда первой инстанции, а жалоба — без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.

В отношении Елизарова возбудили дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.