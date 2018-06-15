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Происшествия

КС установил, что декриминализация побоев не позволяет избегать наказания

17:3115.06.2018
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКонституционный суд РФ. Архивное фотоКонституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не противоречащими Конституции нормы УК РФ, УПК РФ и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, связанные с частичной декриминализацией побоев, поскольку эти положения не препятствуют привлечению виновных к ответственности, если правонарушение было совершено до вступления в силу статьи КоАП об административном наказании за телесные повреждения, следует из материалов суда.

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КС в пятницу опубликовал постановление по делу о проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса об административных правонарушениях, а также пункта 4 статьи 1 федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" и пункта 4 статьи 1 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности".

Основание для рассмотрения дела стали жалобы граждан Андрея Заляутдинова, Нияза Исмагилова и Ольги Чередняк, которые ранее подвергались побоям. На момент причинения им телесных повреждений эти деяния квалифицировались по статьям Уголовного кодекса, однако к моменту разрешения дел в судах оказались декриминализованными. Таким образом, суды отказали заявителям в возбуждении уголовных дел, а дела об административных правонарушениях в отношении злоумышленников были прекращены, так как их действия на момент совершения не признавались административными правонарушениями. Соответственно, суды сослались на отсутствие состава и события правонарушения.

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По мнению заявителей, оспариваемые ими нормы УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ не соответствуют Конституции, поскольку не позволяют привлечь к публично-правовой ответственности виновных в побоях, если они совершили эти правонарушения до вступления в силу статьи КоАП об административном наказании за них.

Как отмечается в постановлении КС, частичная декриминализация побоев с 15 июля 2016 года сопровождалась внесением в КоАП дополнений об административной ответственности за них.

"Соответственно, если ответственность за деяние смягчена, но не устранена, а само деяние получило другую отраслевую юридическую квалификацию, то его декриминализация при одновременном закреплении тождественного состава административного правонарушения не может рассматриваться как установление нового противоправного деяния, не наказуемого ранее. Такая декриминализация представляет собой смягчение публично-правовой ответственности за совершение соответствующего правонарушения, проявляющееся во введении менее строгих – по сравнению с уголовными – административных санкций, меньшее по степени – по сравнению с уголовно-правовым институтом судимости – ограничение прав при применении мер административной ответственности", — указывается в постановлении Конституционного суда.

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По оценке КС, оспариваемые заявителями нормы УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ не создают препятствий для возбуждения дел об административных правонарушениях и привлечения виновных к ответственности по соответствующей статье КоАП, если правонарушения были совершены до ее вступления в силу.

"Правоприменительные решения по делам с участием граждан Заляутдинова…, Исмагилова… и Чередняк… подлежат пересмотру в установленном порядке", — установил Конституционный суд.

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