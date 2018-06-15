КС установил, что декриминализация побоев не позволяет избегать наказания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не противоречащими Конституции нормы УК РФ, УПК РФ и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, связанные с частичной декриминализацией побоев, поскольку эти положения не препятствуют привлечению виновных к ответственности, если правонарушение было совершено до вступления в силу статьи КоАП об административном наказании за телесные повреждения, следует из материалов суда.
Основание для рассмотрения дела стали жалобы граждан Андрея Заляутдинова, Нияза Исмагилова и Ольги Чередняк, которые ранее подвергались побоям. На момент причинения им телесных повреждений эти деяния квалифицировались по статьям Уголовного кодекса, однако к моменту разрешения дел в судах оказались декриминализованными. Таким образом, суды отказали заявителям в возбуждении уголовных дел, а дела об административных правонарушениях в отношении злоумышленников были прекращены, так как их действия на момент совершения не признавались административными правонарушениями. Соответственно, суды сослались на отсутствие состава и события правонарушения.
Как отмечается в постановлении КС, частичная декриминализация побоев с 15 июля 2016 года сопровождалась внесением в КоАП дополнений об административной ответственности за них.
"Соответственно, если ответственность за деяние смягчена, но не устранена, а само деяние получило другую отраслевую юридическую квалификацию, то его декриминализация при одновременном закреплении тождественного состава административного правонарушения не может рассматриваться как установление нового противоправного деяния, не наказуемого ранее. Такая декриминализация представляет собой смягчение публично-правовой ответственности за совершение соответствующего правонарушения, проявляющееся во введении менее строгих – по сравнению с уголовными – административных санкций, меньшее по степени – по сравнению с уголовно-правовым институтом судимости – ограничение прав при применении мер административной ответственности", — указывается в постановлении Конституционного суда.
"Правоприменительные решения по делам с участием граждан Заляутдинова…, Исмагилова… и Чередняк… подлежат пересмотру в установленном порядке", — установил Конституционный суд.