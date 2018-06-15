Покалеченная в ДТП москвичка проиграла суд с "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тушинский суд Москвы отказал в иске пострадавшей в ДТП пассажирки "Яндекс.Такси" Елены Гращенковой, которая требует взыскать с компании 60 миллионов рублей, сообщила она РИА Новости.

"Суд отказал в иске к "Яндекс.Такси", удовлетворив частично иск к страховой компании (она была соответчиком по делу — ред.), обязав выплатить страховку до 500 тысяч. Ранее они выплатили мне только 75 тысяч", — сказала она.

Гращенкова также добавила, что суд обязал страховую компанию оплатить десятую часть судебных издержек — 50 тысяч рублей. Она отметила, что собирается обжаловать решение Тушинского суда в Мосгорсуде.

Как говорится в исковом заявлении, ДТП произошло в Санкт-Петербурге 30 июня 2016 года по вине водителя "Яндекс.Такси", нарушившего правила дорожного движения. В результате аварии Гращенкова получила телесные повреждения, которые "квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку длительной стойкой утраты общей трудоспособности", она перенесла операцию и до сих пор проходит лечение в различных медучреждениях.

Сумма иска включает 726,7 тысячи рублей материального ущерба (в том числе 550,4 тысячи рублей расходов на лечение) и 59,3 миллиона рублей морального вреда. В заявлении уточняется, что общие затраты потерпевшей на лечение составили 625,6 тысячи рублей, из которых 75,25 тысячи рублей ей выплатила страховая компания АО "Либерти Страхование".

Водителю такси 3 августа 2017 года был вынесен обвинительный приговор по делу о ДТП. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, говорится в иске.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" отметили, что сервис — это лишь программное обеспечение, которое связывает пользователей с таксопарками и диспетчерскими службами, выполняющими перевозки.

"Мы сожалеем, что Елена попала в такую ситуацию, но по действующим законам именно тот, кто выполняет перевозку, отвечает за ее качество и безопасность. Считать разработчика программного обеспечения фрахтовщиком — это все равно что возлагать на киоск по продаже прессы ответственность за то, что написано в газетах, которые он продает", — сказал РИА Новости пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Владимир Исаев.