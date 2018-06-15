РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Покалеченная в ДТП москвичка проиграла суд с "Яндекс.Такси"

17:1615.06.2018
05573
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили Яндекс.Такси. Архивное фотоАвтомобили Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тушинский суд Москвы отказал в иске пострадавшей в ДТП пассажирки "Яндекс.Такси" Елены Гращенковой, которая требует взыскать с компании 60 миллионов рублей, сообщила она РИА Новости.

Мужчина у автомобиля такси в Москве во время дождя. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Такси-камикадзе. Безопасность пассажиров не гарантирует никто
"Суд отказал в иске к "Яндекс.Такси", удовлетворив частично иск к страховой компании (она была соответчиком по делу — ред.), обязав выплатить страховку до 500 тысяч. Ранее они выплатили мне только 75 тысяч", — сказала она.

Гращенкова также добавила, что суд обязал страховую компанию оплатить десятую часть судебных издержек — 50 тысяч рублей. Она отметила, что собирается обжаловать решение Тушинского суда в Мосгорсуде.

Как говорится в исковом заявлении, ДТП произошло в Санкт-Петербурге 30 июня 2016 года по вине водителя "Яндекс.Такси", нарушившего правила дорожного движения. В результате аварии Гращенкова получила телесные повреждения, которые "квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку длительной стойкой утраты общей трудоспособности", она перенесла операцию и до сих пор проходит лечение в различных медучреждениях.

Сумма иска включает 726,7 тысячи рублей материального ущерба (в том числе 550,4 тысячи рублей расходов на лечение) и 59,3 миллиона рублей морального вреда. В заявлении уточняется, что общие затраты потерпевшей на лечение составили 625,6 тысячи рублей, из которых 75,25 тысячи рублей ей выплатила страховая компания АО "Либерти Страхование".

Водителю такси 3 августа 2017 года был вынесен обвинительный приговор по делу о ДТП. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, говорится в иске.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" отметили, что сервис — это лишь программное обеспечение, которое связывает пользователей с таксопарками и диспетчерскими службами, выполняющими перевозки.

"Мы сожалеем, что Елена попала в такую ситуацию, но по действующим законам именно тот, кто выполняет перевозку, отвечает за ее качество и безопасность. Считать разработчика программного обеспечения фрахтовщиком — это все равно что возлагать на киоск по продаже прессы ответственность за то, что написано в газетах, которые он продает", — сказал РИА Новости пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Владимир Исаев.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена