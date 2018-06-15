Смоленская таможня задержала две фуры с 40 тоннами польских яблок

БРЯНСК, 15 июн — РИА Новости. Две фуры с 40 тоннами польских яблок, которые перевозчики пытались незаконно ввезти в РФ, остановлены на границе, сообщает Смоленская таможня.

"Сорок тонн польских яблок задержано в Смоленской области … На территории области выявлено два большегрузных автомобиля, принадлежащих белорусским перевозчикам, в которых из Белоруссии в Россию ввозились польские яблоки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что товар входит в список продуктового эмбарго, принятого РФ в ответ на антироссийские санкции.

Транспортные средства следовали скрытно ночью по объездным дорогам, отследить их передвижение помог аппаратно-программный комплекс "РиФ – мониторинг", уточняет таможня.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчиков дел об административной ответственности за "несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров". Нарушителей ждет наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, а товар подлежит уничтожению, говорится в сообщении ведомства.