Смоленская таможня задержала две фуры с 40 тоннами польских яблок

БРЯНСК, 15 июн — РИА Новости. Две фуры с 40 тоннами польских яблок, которые перевозчики пытались незаконно ввезти в РФ, остановлены на границе, сообщает Смоленская таможня.
Отмечается, что товар входит в список продуктового эмбарго, принятого РФ в ответ на антироссийские санкции.
Транспортные средства следовали скрытно ночью по объездным дорогам, отследить их передвижение помог аппаратно-программный комплекс "РиФ – мониторинг", уточняет таможня.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчиков дел об административной ответственности за "несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров". Нарушителей ждет наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, а товар подлежит уничтожению, говорится в сообщении ведомства.