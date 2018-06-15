МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Защита обжаловала арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Беспалова, представляющего интересы обвиняемого Шестуна, на постановление суда от 14 июня об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008-2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.

Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По Уголовному кодексу, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.