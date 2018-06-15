В Якутии около 69 тысяч человек остались без электроснабжения из-за грозы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около 69 тысяч человек в Якутии остались без электроснабжения из-за грозы, говорится в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Как отмечается в материалах министерства, 15 июня в 12.22 мск во время грозы защитные системы отключили линию электропередачи 110 кВ "Сунтар – Вилюйск" компании "Якутскэнерго".

"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 69 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 14 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в документе.