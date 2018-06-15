Следствие попросило арестовать депутата заксобрания Омской области

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте депутата законодательного собрания Омской области Сергея Калинина, который стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что депутат законодательного собрания Омской области Сергей Калинин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

"Следствие ходатайствует в суде об аресте депутата заксобрания Омской области Сергея Калинина, обвиняемого в мошенничестве", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по делу о хищении средств у потребителей газа путем завышения тарифов уже был задержан его соучастник — директор ООО "Омскгазсеть" Александр Орлов.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что в среду вечером на 48 часов был задержан депутат заксобрания Омской области, бизнесмен Сергей Калинин, он содержится в ИВС, а следователи занимаются арестом его имущества и счетов. Отмечалось, что уголовное дело, в рамках которого задержан Калинин, возбуждено по факту завышения тарифов на транспортировку газа для населения.

Официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко, не раскрывая подробностей и деталей дела, сообщил, что Калинин проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении него идут следственные действия.