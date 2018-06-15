"Он крышевал Алтай": как вор в законе Чкадуа построил криминальную империю

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях вступил в силу приговор Алтайского краевого суда в отношении вора в законе Мамуки Чкадуа по кличке Мамука Гальский. Он стал первым осужденным по статье "Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". О том, чем занималась группировка Гальского и как бандиты пытались помешать расследованию, — в материале РИА Новости.

Убийство авторитета

В июне 2013-го в центре Барнаула восемь неизвестных с обрезами охотничьих ружей и травматическими пистолетами напали на автомобиль местного криминального авторитета Ахмеда Габибова по кличке Айдар. Габибов чудом выжил в перестрелке, однако погиб его водитель Жабоев. Громкое убийство поставило на ноги все силовые структуры города. Через пару дней в полицию пришел представитель конкурирующей преступной группировки и написал явку с повинной, указав, что действовал в целях самообороны.

© Фото предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю Участники ОПС Мамуки Гальского, оперативная съемка © Фото предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю Участники ОПС Мамуки Гальского, оперативная съемка

Оперативники не поверили и отправили стрелка в СИЗО. Вскоре там оказались еще пять участников нападения. Задержания продолжались целый год. Последним за решетку попал вор в законе Мамука Чкадуа, лично отдавший приказ на устранение Айдара. Его арест поставил жирную точку в крупной спецоперации по ликвидации организованного преступного сообщества, действовавшего в регионе.

Счетчик для бизнесменов

Интерес к алтайским бизнесменам уроженец Абхазии и житель столицы Мамука Чкадуа проявил, когда в Удмуртской колонии скончался вор в законе Нурахман Мамыров по кличке Мутай, главенствовавший в криминальной иерархии края с начала 1990-х. Чкадуа сразу отрядил в регион ближайшего подчиненного Шерали Хатамова по кличке Саша Узбек, назначив его "смотрящим".

"Преступное сообщество Мамуки Гальского специализировалось на вымогательстве и делилось на две группы. В первую входили так называемые торпеды — спортивные молодые люди, накачанные воровской романтикой. Они обеспечивали прикрытие второй группировки, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Алтайскому краю майор юстиции Алексей Вдовенко. — В ней состояли приближенные Саши Узбека. Сначала они поставили на счетчик всех бизнесменов Барнаула, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. В дальнейшем подмяли под себя предпринимателей в других крупных городах региона".

Бандиты назначали "таксу", а также время и место передачи денег. Собранные средства уходили на нужды сообщества и в так называемый общак. Если кто-то из коммерсантов не хотел платить или вмешивались представители других группировок, то к решению вопроса подключали "торпед". Те пускали в дело кулаки, ножи, бейсбольные биты и огнестрельное оружие. Нескольких криминальных авторитетов и непокорных коммерсантов расстреляли из травматики и избили арматурой. Нередко разборки происходили на глазах у горожан и перерастали в массовые погромы.

© Фото предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю Члены ОПС Мамуки Гальского, оперативная съемка © Фото предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю Члены ОПС Мамуки Гальского, оперативная съемка

Промывка мозгов

ОПС несколько лет разрабатывали оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью и следователи краевого управления. Аресты начались летом 2013-го. "После убийства Жабоева за решетку угодили сразу пятеро "торпед", но ОПС продолжало преступную деятельность, — объясняет Вдовенко. — Тогда мы проанализировали все собранные материалы: детализировали звонки, агентурные сведения, номера банковских карт и вышли на остальных участников преступного сообщества, в том числе и на Чкадуа. Его задержали на воровской сходке в Москве в июне 2014-го".

Масштаб группировки Мамуки Гальского произвел впечатление даже на опытных силовиков. По их данным, сообщество насчитывало более ста человек. Бандиты ежедневно получали дань с коммерсантов всего региона.

К примеру, с одного из бизнесменов они требовали 45 миллионов рублей. Каждую неделю львиная доля средств уходила в Москву и оседала в кармане Чкадуа. Причем сами "торпеды" практически ничего не получали. Их лишь бесплатно кормили в столовой, заправляли им автомобили и давали по паре тысяч на личные расходы. Все сливки снимали Чкадуа, Саша Узбек и их приближенные.

Следователи отмечают, что Мамука Гальский умело обрабатывал участников сообщества психологически, прививая им блатную романтику. "Были случаи, когда Хатамов включал телефон на громкую связь, и Чкадуа из Москвы лично общался с подчиненными, называл их братьями и объяснял, что от них требовалось. После такой промывки мозгов убедить кого-то дать показания на вора в законе было крайне непросто. Приходилось рассказывать, что кроме блатной есть и другая жизнь — нормальная. На сделку со следствием пошли всего несколько человек. Их допрашивали в строгой секретности, ведь в криминальной среде сдавших вора в законе запросто могут убить, — вспоминает следователь СК. — Еще сложнее было разговорить потерпевших — многие члены ОПС оставались на свободе и оказывали следствию серьезное сопротивление. Я сам один раз серьезно перепугался, когда свидетелю, давшему показания, разбили машину. Ведь мы тогда не смогли его защитить".

© Фото предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю ОПС Мамуки Гальского, оперативная съемка © Фото предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю ОПС Мамуки Гальского, оперативная съемка

В итоге следователям все-таки удалось убедить 48 пострадавших рассказать о вымогательствах. Благодаря этому на нары отправили 21 человека, в том числе и Мамуку Гальского. Уголовное дело составило более 120 томов. Суд признал Чкадуа виновным по статье 210 часть 4 УК РФ "Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии" и назначил 17 лет колонии строгого режима, хотя ему грозило пожизненное. Подсудимый обжаловал это решение, но безуспешно. На днях приговор вступил в законную силу.

"Королевский статус"

"Вор в законе — высшая ступень в преступной иерархии. Этот статус подкрепляется многим: манерой общения с подчиненными, взаимодействием с другими ворами и выполнением определенных функций, — объясняет Вдовенко. — Мы получили достаточно сведений, подтверждающих авторитет Чкадуа: так называемые прогоны с зон от других воров, переписки в соцсетях, банковские счета, куда приходили крупные суммы денег из разных источников, и так далее. Словом, нам удалось доказать, что обвиняемый, используя свое положение, создал преступное сообщество".

По словам следователя, 47-летнего Чкадуа, имеющего несколько судимостей за хранение наркотиков, короновали еще в 1990-х. Один срок он отбывал на Алтае, вероятно, поэтому впоследствии и решил подмять под себя этот регион. "Во время следствия Чкадуа вел себя очень уверенно: вину не признавал, от сотрудничества отказывался, но в то же время не дерзил и не хамил, — резюмирует следователь. — Любой жулик понимает, что он преступник, поэтому с силовиками общается нормально. Были моменты, когда Чкадуа с подачи адвоката пытался схитрить и затянуть следствие, но им это не удалось".

Приговор Мамуке Гальскому, вынесенный по статье "Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии", — первый в России. Аналогичная статья сначала фигурировала в уголовном деле другого преступного авторитета — Шакро Молодого, однако в итоге следствие ограничилось обвинением в вымогательстве.