Суд на два месяца арестовал главу Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по обвинению в превышении полномочий с ущербом бюджету почти на 63 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шестуна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2018 года", — сказала судья Юлия Сафина.

Следователь, обосновывая ходатайство о заключении чиновника под стражу, отметил, что тот, находясь на свободе, может угрожать свидетелям с целью изменения ими показаний, а также продолжит заниматься преступной деятельностью. Как сообщил следователь, дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ в среду по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008-2014 годах, по версии СК, необоснованно передал в собственность ООО "Центр" четырех земельных участков региона. Этим действием, считает следствие, чиновник причинил ущерб региона на 62,8 миллиона рублей.

Прокуратура поддержала следствие, посчитав, что Шестун в период расследования уголовного дела должен содержаться в следственном изоляторе.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой Серпуховского района Подмосковья. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Также Шестун заявил об угрозах, поступавших в его адрес.

В свою очередь адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать арест. "Да, будем обжаловать", — сказал он.

В среду в доме у Шестуна и в здании администрации Серпуховского района провели обыски. Его адвокат Павел Беспалов в суде приобщил к материалам дела медицинские документы, свидетельствующие, что на момент обыска в квартире Шестуну требовалась госпитализация. Сам Шестун заявил, что страдает сахарным диабетом, а уровень сахара в крови на данный момент сильно завышен. Защитник также заявил, что суд ранее выносил отказное постановление прокуратуре, требующей признать сделку по участкам незаконной.