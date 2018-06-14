Глава карельского "Мемориала" может обжаловать решение о пересмотре дела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев может обжаловать определение о направлении на повторное рассмотрение дела об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, по которому он был ранее оправдан, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее сообщалось, что в четверг Верховный суд Республики Карелия отправил на пересмотр дело Дмитриева. Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал главу карельского "Мемориала" по статьям об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, но признал его виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

"Дело в том, что мы не получили пока решение в мотивированном виде и получим его дней через 5-6, не раньше. Когда мы его получим, изучим, тогда и примем решение. Резолютивку они огласили, но почему они приняли, мы не знаем. Мы знаем, но мы хотим увидеть его, убедиться", — сказал адвокат, отвечая на вопрос, будет ли обжаловано определение суда апелляционной инстанции.

Ранее адвокат Виктор Ануфриев сообщал РИА Новости, что следствию удалось обнаружить девять фотографий обнаженной девочки, сделанных Дмитриевым. По словам адвоката, четыре фото сделаны в январе 2009 года, когда девочке было 4 года, еще 4 фотографии Дмитриев сделал в июле 2010 года, когда ей исполнилось пять с половиной лет, последнее фото — от января 2012 года — сделано, когда девочке исполнилось 7 лет. Адвокат рассказал, что в окончательной редакции Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям: части 3 статьи 135 УК РФ в редакции 2009 года "Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста" (до 12 лет заключения), пункту "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", (до 15 лет заключения) и по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия или его основных частей" (до 4 лет заключения).

По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

По части 1 статьи 222 Дмитриеву было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, по остальным обвинениям Дмитриев был оправдан.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. Гособвинитель просил назначить Дмитриеву 9 лет колонии строгого режима. Обвиняемый заявляет, что вину не признает. Сторона защиты ранее сообщала, что отсутствие состава преступления в деле подтверждается результатами двух экспертиз.