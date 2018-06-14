Следователи задержали жителя Ярославской области, посадившего сына на цепь

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Следователи в Ярославской области задержали мужчину, который подозревается в истязании своего 13-летнего сына, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.
"Сегодня его задержали в Ярославле", — отметила собеседница.
Ранее сообщалось, что в семье пять детей, четверо из которых малолетние. Семья состоит на учете в органах профилактики.
"В настоящее время дети из семьи изъяты. Кто-то находится в больнице, кто-то – в социально-реабилитационном центре", — рассказала Гузовская.