СК попросил суд арестовать главу Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы суд с ходатайством об аресте главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила РИА Новости представитель суда

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2018 года в отношении главы Серпуховского муниципального района Московской области Шестуна Александра Вячеславовича", — сказала представитель суда.

В среду в доме у Шестуна и в здании администрации Серпуховского района провели обыски. Позже чиновник был допрошен в СК.

Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля и 4 мая обыски уже проводились в здании администрации. По данным местных властей, в ходе них были изъяты документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей главы района. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.