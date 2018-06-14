СК попросил суд арестовать главу Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы суд с ходатайством об аресте главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила РИА Новости представитель суда
В среду в доме у Шестуна и в здании администрации Серпуховского района провели обыски. Позже чиновник был допрошен в СК.
Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля и 4 мая обыски уже проводились в здании администрации. По данным местных властей, в ходе них были изъяты документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей главы района. Правоохранительные органы информацию не комментировали.
В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.