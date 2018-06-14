Сотрудники ДПС в Ногинске промокли не из-за ошибки Ил-76, а сильного ветра

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Противопожарный самолет-танкер Ил-76 МЧС не промахивался при сбросе 42 тонн воды во время демонстрационного пролета на полигоне в подмосковном Ногинске — часть распыленной воды попала на сотрудников ДПС из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее ряд СМИ сообщил об инциденте в ходе демонстрационного полета самолета Ил-76 МЧС РФ, экипаж которого по ошибке сбросил на пост ДПС около 40 тонн воды вместо лесного массива. Инспекторы сняли на видео организованный танкером искусственный ливень, обрушившийся на трассу. К произошедшему сотрудники ДПС отнеслись с юмором, благо на улице стояла солнечная погода, а Ил-76 больше не возвращался.

"Инцидент произошел на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС, где сотрудники ДПС находились совсем рядом с местом демонстрационного пролета самолета-танкера Ил-76. Патрульный автомобиль находился на соседней дорожке, которая проходит параллельно траектории полета", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за сильного ветра произошло распыление уже сброшенной воды, небольшая часть которой задела сотрудников ДПС. Демонстрационный полет проходил в рамках международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2018".

В августе 1999 года самолеты-танкеры Ил-76 МЧС России массированно использовались для борьбы с крупным пожаром на нефтехимическом комплексе в турецком городе Измит после сильного землетрясения. Пожар мог инициировать взрывы резервуаров со сжиженным углеводородом. По инициативе России и при поддержке руководства Турции удалось получить запрос на применение "воздушных бомбардировщиков" Ил-76ТД.

Сразу три самолета с выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны в каждом одновременно заходили на пожар. Благодаря массированной атаке пожар на резервуарах был ликвидирован в сжатые сроки. Управление этой операцией осуществлялось с воздуха с самолета МЧС России Як-42.