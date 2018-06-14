МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Защита Telegram продолжит добиваться отмены блокировки мессенджера как в российских судах, так и в Страсбурге, сообщил журналистам в четверг адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Об этом он заявил после решения Мосгорсуда, признавшего блокировку законной.

"Жалоба в ЕСПЧ подаваться будет (сейчас уже подана жалоба на приказ ФСБ, обязывающий предоставлять ключи шифрования; на очереди – жалоба на сам факт блокировки). Также мы подадим жалобу в президиум Мосгорсуда и Верховный суд", — сказал Ахметгалиев.

Защита Telegram настаивает, что соответствующий приказ ФСБ был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".

В ФСБ и Роскомнадзоре в свою очередь заявляют, что из-за отказа Telegram соблюдать закон под угрозой оказываются простые люди, поскольку мессенджер, по заявлению спецслужбы, активно используют террористы при координации своих атак. Аргументацию Telegram, что предоставить ключи ФСБ технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.