Состояние пострадавшего на руднике в Алтайском крае шахтера стабильное

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Состояние шахтера, пострадавшего в результате обрушения породы на Корбалихинском руднике в Алтайском крае, оценивается как стабильное, госпитализация в краевой центр ему не потребовалась, сообщила РИА Новости представитель компании УГМК Нина Пелевина.

ЧП произошло вечером 13 июня в Змеиногорском районе Алтайского края. По данным МЧС, на площади 15 квадратных метров в руднике обрушилась порода, когда внутри штольни находилось два человека. При разборе завалов было найдено тело погибшего шахтера, его коллегу с травмами госпитализировали.

Пелевина отметила, что сейчас решается вопрос об оказании помощи пострадавшему. "Его состояние стабильно, он находится в больнице Рубцовска, госпитализация в Барнаул ему не потребовалась", — сказала представитель УГМК — материнской компании Корбалихинского рудника.

"В настоящее время на предприятии работает комиссия, в состав которой входят представители надзорных и правоохранительных органов, которым администрация оказывает полное содействие в расследовании этого инцидента. Руководство рудника (ОАО "Сибирь-Полиметаллы", входит в "УГМК-Холдинг") берет на себя организацию похорон погибшего рабочего", — добавила собеседница агентства.