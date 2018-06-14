В Хабаровском крае оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме в поселке

ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Предварительный ущерб от взрыва газа в жилом доме поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края составил 19,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель администрации района в четверг.

В субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, предположительно бытового газа. Погиб 89-летний мужчина, его 63-летний сосед получил ожоги. Эвакуированы 60 жильцов. СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку. В результате взрыва повреждены шесть квартир и лестница с 1 по 3 этаж в первом подъезде, выбиты стекла.

"По предварительным данным, ущерб дому и имуществу жильцов составил 19,5 миллиона рублей. Размер его будет уточняться комиссией", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду в первом подъезде дома, где повреждена лестница, начались восстановительные работы. Жильцы первого подъезда пока живут у родственников, несколько человек разместились в ПВР. Жильцы второго подъезда вернулись в свои квартиры.