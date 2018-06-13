Главу Серпуховского района Подмосковья доставили на допрос в СК‍

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна доставили на допрос в Следственный комитет, сообщил РИА Новости глава пресс-службы администрации Серпуховского района Дмитрий Староверов.

"По моей информации, да (доставили в СК на допрос. — Прим. ред.), адвокат тоже туда направился", — сказал Староверов. В среду в доме у Шестуна и в здании администрации Серпуховского района провели обыски.

Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля и 4 мая обыски уже проводились в здании администрации. По данным местных властей, в ходе них были изъяты документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей главы района. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Шестун в начале апреля разместил в YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.