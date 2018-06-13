Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Крыму восстановили энергоснабжение, заявили в Минэнерго.

Без электроэнергии остались около 2,5 миллиона человек — примерно 2,35 миллиона в Крыму и 135,4 тысячи — в Краснодарском крае.

Первые сообщения об отсутствии электричества на полуострове появились в 15:30 по Москве. В Севастополе не работали банки, терминалы и торговые центры.

Жители частных домов, которые остались без электроэнергии, запускали генераторы. Кроме того, в городе были перебои с мобильной связью. Дозвониться в компанию "Севэнерго" не было возможности из-за отключения телефонной связи.

Похожие проблемы коснулись и жителей Симферополя.

Причины аварии

В Минэнерго рассказали, что энергоснабжение полуострова нарушилось из-за аварии на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае.

В ведомстве отметили, что в 15:03 мск на подстанции сработала система противоаварийной защиты и оба трансформатора автоматически отключились.

Как сообщили в компании "Россети", энергетикам понадобилось чуть более часа, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.

Для ликвидации дефицита мощности специалисты задействовали мобильные газотурбинные электростанции, которые находятся на полуострове.

Компания отмечает, что две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут и в полном объеме все четыре линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16.20 по московскому времени.

Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции "Тамань" устанавливаются.

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