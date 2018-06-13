Суд оставил под стражей бывшего мэра Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Нижегородский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании меры пресечения экс-мэру Нижнего Новгорода, бывшему вице-спикеру областного Законодательного собрания Олегу Сорокину в виде заключения под стражу, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года по обвинению в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой города Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В феврале Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца — до 17 мая, 16 мая продлил арест до 2 августа. 28 мая адвокаты Сорокина подали апелляционные жалобы на постановление суда о продлении срока содержания под стражей.

"Нижегородский областной суд 13 июня 2018 года оставил без изменения постановление Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения гражданину Сорокину в виде заключения под стражу. Жалобы оставлены без удовлетворения", — говорится в сообщении.