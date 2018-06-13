Семьи погибших в ТЦ "Зимняя вишня" получили компенсации от Красного креста

КЕМЕРОВО, 13 июн — РИА Новости. Кемеровское региональное отделение "Российского красного креста" (РКК) перечислило по 1,15 миллиона рублей семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", всего на специальный благотворительный счет организации поступило уже почти 162 миллиона рублей, сообщается на сайте организации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста, президиум которого в конце апреля утвердил основные направления и формы расходования собранных в рамках специальной программы.

"На расчетный счет регионального отделения РКК поступило в общей сложности от юридических и физических лиц более 161,99 миллиона рублей. Из них на решение задач программы уже израсходовано 68,49 миллиона рублей. В частности, в конце мая — начале июня семьям перечислено по 1,15 миллиона рублей за каждого погибшего при пожаре в ТРЦ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для 14 потерявших родных на пожаре и для четырех пострадавших приобретены путевки на санаторно-курортное лечение и летний отдых, оплачен авиаперелет до Сочи, Ялты, Кисловодска, Минеральных вод, Белокурихи и обратно. Идет процесс оформления аналогичных путевок и билетов еще для 25 пострадавших.

Кроме того, Красный крест организовал психосоциальную поддержку 44 семьям погибших (всего 114 человек). Более 20 человек, адресно направленных в психологическую службу, находятся на постоянном сопровождении психолога.

"Вместе с тем, помимо представителей основной целевой группы, в отделение РКК обращаются родственники погибших второй и третьей степени (бабушки, дедушки, родные тетя, дядя, братья, сестры), а также одноклассники погибших детей и их родители", — уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и большинство пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" получили единовременные компенсации из федерального и областного бюджетов. Общая сумма обязательных выплат, по последним данным, превысила 320 миллионов рублей.

За каждого погибшего человека было выплачено по одному миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по одному миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по три миллиона рублей от собственника торгового центра.

Суммы компенсаций пострадавшим при пожаре разнятся с учетом степени тяжести вреда здоровью. За тяжкий или средней тяжести вред выплачивается по 400 тысяч рублей на человека из резервных фондов правительства РФ и коллегии обладминистрации, за легкий вред — по 200 тысяч рублей из тех же источников.

Все расходы, связанные с организацией похорон, были оплачены из областного бюджета. Региональные власти работают с каждой семьей и обещают принять конкретные меры поддержки, в том числе связанные с обучением детей, решаются вопросы по кредитам и другие проблемы. В обладминистрации ввели общественную должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", которым стала кемеровчанка Людмила Маслеева, в прошлом директор детской спортшколы.