Суд продлил арест бывшего вице-президента "Росгосстраха"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил до середины сентября арест бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Сергею Хачатурову, обвиняемому в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Хачатурова меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", — сказала судья.

Кроме того, суд продлил до 18 сентября домашний арест экс-акционеру Росгосстрах-банка Надежде Клепальской. Фигурантам предъявлено обвинение в растрате.

По данным газеты "Коммерсант", фигуранты при передаче активов РГС "Открытию" перевели часть акций ПАО "Росгосстрах" на третью компанию, реализовали их, а полученными средствами "распорядились по своему усмотрению". Точный ущерб по делу следствие пока не называло, предполагается, что речь идет о сумме не менее 1 миллиарда рублей. В рамках расследования были арестованы ценные бумаги и деньги на общую сумму 72 миллиона долларов.