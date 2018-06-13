Под Курском обнаружили птичий грипп

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А подтипа Н5 в Курской области, сообщает ведомство в среду.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации гриппа птиц на территории Курской области. В результате лабораторных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" 10 июня 2018 года выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А подтипа Н5 в патологическом материале", — говорится в сообщении.

В частности, вирус обнаружили у павшей домашней птицы из личного подсобного хозяйства в деревне Н. Грайворонка Советского района, а также трупов домашней птицы, обнаруженных в лесополосе Рышковского с/с Курского района.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Курской области под контролем управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза России", — добавили в ведомстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.