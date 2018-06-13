Россельхознадзор обнаружил новую вспышку АЧС под Саратовом

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россельхознадзор вновь зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Саратовской области, сообщает ведомство в среду.

Вирус обнаружили в патологическом материал домашней свиньи из личного подсобного хозяйства Ртищевского муниципального района.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской области. В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Саратовской области под контролем Управления Россельхознадзора по Саратовской области", — говорится в сообщении.

Ведомство неоднократно выявляло АЧС в этом регионе. К примеру, в апреле вирус нашли у домашних свиней из личного подсобного хозяйства в селе Елшанка Хвалынского муниципального района.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.