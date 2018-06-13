В Крыму восстановили энергоснабжение

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергоснабжение в Крыму восстановлено, заявили в Минэнерго.
Сообщения о том, что часть Крыма осталась без света, появились около двух часов назад. Как сообщалось, в Севастополе не работали банки, терминалы, не было света в торговых центрах и частных домах. Кроме того, наблюдались перебои с мобильной связью.
В Симферополе также нарушалось энергоснабжение нескольких районов.
К 17:22 подача энергии полностью восстановлена.
В чем дело
Причиной отключения электроэнергии в Крыму стала авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, сообщили в Минэнерго. Там в 15:07 в результате срабатывания автоматики вышли из работы два автотрансформатора.
Специалистам "Россетей" потребовалось чуть более часа, чтобы восстановить подачу электроэнергии на полуостров. Для ликвидации дефицита мощности энергетики оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции.
Две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста ввели в работу уже через 40 минут, а все четыре линии и оба автотрансформатора поставили под напряжение в 16:20.
Сейчас специалисты устанавливают причину срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты.
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