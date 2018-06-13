В Крыму восстановили энергоснабжение

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергоснабжение в Крыму восстановлено, заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, перебои с подачей электричества затронули около 2,5 миллионов человек — примерно 2,35 миллиона в Крыму и 135,4 тысячи — в Краснодарском крае.

Сообщения о том, что часть Крыма осталась без света, появились около двух часов назад. Как сообщалось, в Севастополе не работали банки, терминалы, не было света в торговых центрах и частных домах. Кроме того, наблюдались перебои с мобильной связью.

В Симферополе также нарушалось энергоснабжение нескольких районов.

К 17:22 подача энергии полностью восстановлена.

В чем дело

Причиной отключения электроэнергии в Крыму стала авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, сообщили в Минэнерго. Там в 15:07 в результате срабатывания автоматики вышли из работы два автотрансформатора.

Сначала отключились первая и вторая цепи кабельной воздушной линии Тамань — Кафа, через несколько минут — линия Тамань — Вышестеблиевская. Кроме того, оказались обесточены четыре подстанции: "Анапская", "Джемите", "Джигинская" и "Раевская", а также воздушные линии Ростовская — Тамань и Кубанская — Тамань.

Специалистам "Россетей" потребовалось чуть более часа, чтобы восстановить подачу электроэнергии на полуостров. Для ликвидации дефицита мощности энергетики оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции.

Две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста ввели в работу уже через 40 минут, а все четыре линии и оба автотрансформатора поставили под напряжение в 16:20.

Сейчас специалисты устанавливают причину срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты.

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