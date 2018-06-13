Мосгорсуд оставил под домашним арестом казахстанского бизнесмена Ертаева

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о домашнем аресте объявленного Казахстаном в международный розыск по делу о мошенничестве бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу прокурора, настаивавшего на помещении обвиняемого в СИЗО. Ертаев находится под домашним арестом в его московской квартире, куда его из зала суда доставит сотрудник ФСИН. Прокуратура Москвы требовала заключить Ертаева в СИЗО для последующей его экстрадиции в Казахстан.

Защита Ертаева утверждает, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Все уголовное преследование сторона Ертаева считает политическим и связанным с бизнес-интересами конкурентов в республике.

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Российские правоохранители ранее задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити".