Работа энергомоста в Крым восстановлена

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергетики "Россетей" оперативно восстановили работу крымского энергомоста, сообщили в пресс-службе компании.

"Чуть более часа потребовалось специалистам группы "Россети" под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту. Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 кВ "Тамань" в 15.07 мск и вывода из работы двух трансформаторов", — говорится в сообщении компании.

Энергетики для ликвидации дефицита мощности оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции, которые находятся на полуострове.

Компания отмечает, что две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут и в полном объеме все четыре линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16.20 по московскому времени. "В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме", — говорится в сообщении. Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции "Тамань" устанавливаются.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что энергоснабжение Крыма, нарушенное из-за аварии на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, в ближайшее время будет полностью восстановлено, мощность перетока электроэнергии в Крым уже составляет 241 МВт. По данным министерства, 13 июня в 15.03 мск на подстанции 500 кВ "Тамань" в результате срабатывания автоматики "произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2 (500/220/10 кВ, 501 МВА, без выключателей 500 кВ)".

Через подстанцию "Тамань" проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым. Энергомост до июня обеспечивал полуостров 800 МВт из 1330 МВт, которыми располагал регион. С 1 июня благодаря вводу в работу высоковольтной линии 500 кВ "Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)" переток электроэнергии в Крымскую энергосистему по энергомосту был увеличен до 850 МВт.