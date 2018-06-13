Подозреваемый в насилии тренер училища заключен под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Тренер спортивного училища в Ростове-на-Дону, подозреваемый в насилии над несовершеннолетней, находится под домашним арестом, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по области Галина Гагалаева.

В среду пресс-служба сенатора Елены Мизулиной сообщила, что она планирует обратиться к генпрокурору с просьбой усилить надзор за расследованием уголовного дела в отношении тренера ростовского училища. В частности, к ней обратились эксперты рабочей группы Совета Федерации, по информации которых подозреваемый продолжает работу в спортивном училище. Мизулина предположила, что к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Гагалаева.

Как пояснил РИА Новости эксперт в судебно-правовой системе, данная мера пресечения исключает нахождение подозреваемого на рабочем месте, поскольку без разрешения следователя он не может покидать место своего жительства за исключением отдельных случаев, например, вызова в суд и посещения медучреждения по показаниям.

По данным следствия, тренер спортивного училища был задержан в марте текущего года. Он подозревается в том, что принудил несовершеннолетнюю воспитанницу к действиям сексуального характера. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера".