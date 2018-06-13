МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Подключение потребителей электроэнергии началось в Крыму, постепенно энергоснабжение восстанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Постепенно везде восстанавливается", — сообщил представитель министерства. В частности, он пояснил, что электроснабжение восстановлено в Симферополе.

Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщил, что несколько центральных районов Симферополя остались без света, также в городе наблюдались перебои с сотовой связью.

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