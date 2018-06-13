Суд оставил под стражей фигуранта дела о хищении при реконструкции Эрмитажа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об аресте руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова, фигуранта дела о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья Светлана Александрова.

По словам адвокатов Колесникова, мужчина был задержан без каких-либо оснований и обвиняется в преступлении, к которому он не имеет отношения. Также суд не привел весомых аргументов, назначая обвиняемому столь суровую меру пресечения.

Помимо этого, защитники добавили, что на момент задержания свидетели по делу не было допрошены, и ничто не указывало на причастность Колесникова к какому-либо преступлению. Таким образом, не было и оснований, и мотивов для задержания. Защитники посчитали грубым нарушением закона и то, что мужчине в течение 20 часов после его ареста не давали пообщаться с адвокатом по соглашению.

Сам Колесников в ходе прений сторон заявил, что, находясь в СИЗО, он лишается возможности доказать свою невиновность, и попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Следователь, в свою очередь, попросил суд оставить постановление об аресте Колесникова в силе и отметил, что оснований для изменения меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества нет. Прокурор также не согласилась с доводами стороны защиты и попросила суд оставить решение Басманного суда в силе.

Басманный суд Москвы 18 мая заключил Колесникова под стражу до 16 июля.

Ранее в среду Мосгорсуд также отклонил жалобу на арест Григория Пирумова, которого считают лидером преступной группы.

Как сообщал в мае Эрмитаж, музей сам обратился в следственные органы с заявлением в связи с хищением через компании ГК "Роспан" средств, выданных в качестве авансов на строительство фондохранилища. По уголовному делу о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа, были задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. По информации Эрмитажа, бывший подрядчик строительства фондохранилища ООО "МехСтройТранс" входит в группу компаний "Роспан", бенефициаром которых является Колесников. Позже по этому делу был заочно заключен под стражу бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо.

До этого Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, похитивших более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Недавно бывший чиновник вновь был задержан и арестован по второму уголовному делу, на этот раз за хищения при реставрации объектов Эрмитажа.