В Минэнерго назвали причину отключения электроэнергии в Крыму

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергоснабжение Крыма, нарушенное из-за аварии на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, в ближайшее время будет полностью восстановлено, мощность перетока электроэнергии в Крым уже составляет 241 МВт, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

По данным министерства, 13 июня в 15.03 мск на подстанции 500 кВ "Тамань" в результате срабатывания автоматики "произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2 (500/220/10 кВ, 501 МВА, без выключателей 500 кВ)".

"В настоящее время аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", — сообщили в Минэнерго РФ.

Через подстанцию "Тамань" проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым. Энергомост до июня обеспечивал полуостров 800 МВт из 1330 МВт, которыми располагал регион. С 1 июня благодаря вводу в работу высоковольтной линии 500 кВ "Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)" переток электроэнергии в Крымскую энергосистему по энергомосту был увеличен до 850 МВт.