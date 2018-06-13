Из больницы выписали еще одну пострадавшую при крушении катамарана на Волге

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. В больнице осталась одна пострадавшая в результате столкновения катамарана с баржей в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены, трое из них попали в больницу. Возбуждено уголовное дело.

"Из больницы выписали женщину, которую доставили в учреждение после крушения катамарана. На лечении остается еще одна пассажирка судна", — сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из больницы ушел, написав заявление, на похороны жены мужчина-пассажир катамарана.