Более 600 человек эвакуировали из офиса "Атомэнергопроект" в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Свыше 600 человек эвакуировали на юге Москвы из офиса компании "Атомэнергопроект", которая проектирует атомные энергостанции, после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали в административном здании компании "Атомэнергопроект" по адресу: улица Подольских курсантов, дом 1", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированы более 600 человек, выясняется, действительно ли что-то горит. Помещения на всякий случай проветривают.