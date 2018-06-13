Мосгорсуд отказался освободить бывшего замминистра культуры из СИЗО

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным решение об аресте бывшего замминистра культуры Григория Пирумова по делу о хищениях у Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Федора Куприянова, который просил о смягчении меры пресечения.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", — огласила решение судья.

В ходе судебного заседания адвокат отметил, что Пирумов находился в СИЗО, поэтому не мог совершить преступление, в котором его необоснованно обвиняют. Защитник также попросил перевести обвиняемого под домашний арест, так как тот не имеет намерения скрыться от правосудия.

По словам Куприянова, всё обвинение строится не на фактах и экспертизах, а на показаниях одного из свидетелей, который заявил, что Пирумов давал тому определенные указания. Обвиняемый отметил, что он не имел подобных полномочий и не мог вмешаться в электронный аукцион, связанный с реставрацией Эрмитажа, так как это технически невозможно. Также адвокат рассказал в суде, что ФСБ уже проводило проверку по этим материалам, но состава преступления в действиях Пирумова выявлено не было.

По мнению следователя, нахождение обвиняемого под стражей с данной мерой пресечения является обоснованным. Прокурор также не согласилась с доводами стороны защиты и попросила суд оставить решение Басманного суда в силе.

Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, похитивших более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Недавно бывший чиновник вновь был задержан и арестован по второму уголовному делу, на этот раз за хищения при реставрации объектов Эрмитажа.

Кроме того, как сообщалось, президиум Мосгорсуда 21 июня рассмотрит кассационное представление Генпрокуратуры на приговор Пирумову по первому его приговору — за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По этому приговору Пирумов был освобожден из-под стражи, суд тогда ограничился штрафом. Прокуратура добивается ужесточения наказания и назначения ему заключения в колонии.