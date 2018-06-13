Мосгорсуд отказался освободить бывшего замминистра культуры из СИЗО

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным решение об аресте бывшего замминистра культуры Григория Пирумова по делу о хищениях у Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Федора Куприянова, который просил о смягчении меры пресечения.
"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", — огласила решение судья.
В ходе судебного заседания адвокат отметил, что Пирумов находился в СИЗО, поэтому не мог совершить преступление, в котором его необоснованно обвиняют. Защитник также попросил перевести обвиняемого под домашний арест, так как тот не имеет намерения скрыться от правосудия.
По словам Куприянова, всё обвинение строится не на фактах и экспертизах, а на показаниях одного из свидетелей, который заявил, что Пирумов давал тому определенные указания. Обвиняемый отметил, что он не имел подобных полномочий и не мог вмешаться в электронный аукцион, связанный с реставрацией Эрмитажа, так как это технически невозможно. Также адвокат рассказал в суде, что ФСБ уже проводило проверку по этим материалам, но состава преступления в действиях Пирумова выявлено не было.
По мнению следователя, нахождение обвиняемого под стражей с данной мерой пресечения является обоснованным. Прокурор также не согласилась с доводами стороны защиты и попросила суд оставить решение Басманного суда в силе.
Кроме того, как сообщалось, президиум Мосгорсуда 21 июня рассмотрит кассационное представление Генпрокуратуры на приговор Пирумову по первому его приговору — за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По этому приговору Пирумов был освобожден из-под стражи, суд тогда ограничился штрафом. Прокуратура добивается ужесточения наказания и назначения ему заключения в колонии.