Мосгорсуд отказался освободить мужчину, испортившего картину в Третьяковке

Картина Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее в Москве

Картина Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Подпорина, испортившего картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Двадцать пятого мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция переквалифицировала его дело с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ, теперь ему грозит до шести лет заключения. Ущерб от его действий предварительно оценен в 500 тысяч рублей.

Защита Подпорина просила избрать в отношении него более мягкую меру пресечения — домашний арест, указывая, что он признал вину, не собирается скрываться, угрожать свидетелям.

Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых.