Мосгорсуд отказался освободить мужчину, испортившего картину в Третьяковке

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Подпорина, испортившего картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.
Полиция переквалифицировала его дело с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ, теперь ему грозит до шести лет заключения. Ущерб от его действий предварительно оценен в 500 тысяч рублей.
Защита Подпорина просила избрать в отношении него более мягкую меру пресечения — домашний арест, указывая, что он признал вину, не собирается скрываться, угрожать свидетелям.
Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых.