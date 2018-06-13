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Происшествия

Вандал объяснил, зачем порезал картину Репина

Сюжет:
Нападение на картину Репина в Третьяковке (46)
13:0713.06.2018
(обновлено: 14:56 13.06.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкИгорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван в Третьяковской галерее. Архивное фотоИгорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Игорь Подпорин, порезавший в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года", объяснил суду причину своего поступка.

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Обвиняемому в порче картины Репина в Третьяковке грозит до шести лет тюрьмы
"Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет", — сказал он по видеосвязи из СИЗО.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобу Подпорина на арест. Адвокат попросила освободить его. По ее словам, Подпорин признал вину и не намерен скрываться от следствия, а суд, вынося решение об аресте, пошел на поводу у общественного мнения. Сам Подпорин попросил перевести его под домашний арест.

Адвокат посвятила значительную часть своего выступления разбору того, изображен ли на картине исторический факт или выдумка. Она напомнила, что историки давно опровергли версию с убийством цесаревича, а президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Ивана Грозного выдумками папской курии. Кроме того, она выразила сомнения относительно ценности картины, заявив, что ни дознание, ни следствие не привели подтверждений ее особой ценности.

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выпил и возмутился: посетитель повредил полотно Репина в Третьяковке
Прокурор в ответ представила заключение экспертов Минкультуры, согласно которому полотно Репина — это особо ценный  объект культурного наследия стоимостью не менее 720 миллионов рублей, а повреждения, который нанес Подпорин, оцениваются в 30 миллионов рублей.

В результате суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил Подпорина под стражей.

Нападение на "Ивана Грозного и его сына Ивана" произошло 25 мая, перед самым закрытием Третьяковской галереи. Один из посетителей (в последствии выяснилось, что это был Подпорин) прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну несколько ударов стойкой ограждения. Картина получила серьезные повреждения — холст прорван в трех местах, из-за разбившегося стекла пострадала авторская рама. Однако самая ценная часть картины — лица и руки царя и царевича — не пострадала.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
spv09826
верунов вообще лучше не пускать в галереи
14:07
13.06.2018
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