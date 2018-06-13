Эксперты оценили ущерб, нанесенный вандалом картине Репина

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее эксперты оценивают не менее чем в 30 миллионов рублей, заявила в среду прокурор в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест вандала.

"Эксперты Министерства культуры по культурным ценностям определили, что картина — особо ценный объект культурного наследия и стоит не менее 720 миллионов рублей. В результате имевших место событий картине нанесены множественные повреждения, ущерб оценивается не менее чем в 30 миллионов рублей", — отметила прокурор.