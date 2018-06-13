МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В доме у главы Серпуховского района Александра Шестуна проходят обыски, сообщил РИА Новости глава пресс-службы районной администрации Дмитрий Староверов.

"В шесть часов они где-то нагрянули к нему (Шестуну. — Прим. ред.) домой. Дома он был вместе со всей семьей — он, дети, в том числе трое несовершеннолетних. Мы так понимаем, что это работает Следственный комитет, не ФСБ", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что к Шестуну не пускают адвоката, на месте работают около 40 человек. Также обыски проходят в районной администрации.

Обыски в администрации уже проводили 5-го, 9 апреля и 4 мая, изъяты документы за 2007-2008 годы. Двадцать седьмого апреля обыски также прошли у заместителей главы района. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

В самой администрации происходящее связывали с видеообращением Шестуна.

В начале апреля глава Серпуховского района разместил в ютьюбе запись телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым. На записи Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

Позже чиновник опубликовал еще один ролик. На этот раз он обратился к Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах. В Кремле не смогли прокомментировать ситуацию.