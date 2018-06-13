В Омске локализовали возгорание на крыше магазина

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на крыше магазина "Магнит" в Омске, сообщила РИА Новости представитель МЧС области.

По данным ведомства, пожар произошел в среду в магазине, расположенном в пристройке к пятиэтажному дому на 24-й Северной улице. Из опасной зоны проводилась эвакуация.

"На данный момент пожар локализован, осуществляется тушение горящей кровли торгового помещения. Площадь и причина возгорания уточняются", — сказала собеседница агентства.

По данным регионального главка МЧС, к тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.