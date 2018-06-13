Шесть человек остаются в больницах после отравления в лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Шесть человек, госпитализированных с кишечной инфекцией из лагеря "Сосновый" в Свердловской области на прошлой неделе, продолжают оставаться в больницах, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

В больницы из детского лагеря "Сосновый бор" 9 июня были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. У всех наблюдались схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание.

"На сегодняшний день в лечебных учреждениях Кушвы и Нижнего Тагила остаются шесть пациентов. Состояние у всех удовлетворительное, они готовятся к выписке", – сказали в минздраве.

По данным областной прокуратуры, пять детей остаются в больнице Нижнего Тагила, еще один ребенок – в кушвинском медучреждении. "По данным главного врача больницы Кушвы, детям, которые находились в данной больнице, поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Окончательный источник инфекции будет установлен не ранее 15 июня 2018 года после получения всех результатов анализов", – говорится в релизе ведомства.

Как выяснило региональное управление Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции в детском лагере стало нарушение противоэпидемического режима поваром пищеблока и мойщицей посуды. В частности, специалистами ведомства зафиксированы нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, дезинфекционного режима и правил личной гигиены персоналом.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.