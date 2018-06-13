На Урале нашли причину отравления 64 человек в детском лагере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области завершило расследование вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Кушве, где отравились 64 человека, сообщает пресс-служба ведомства.

В больницы Кушвы и Нижнего Тагила из детского лагеря "Сосновый бор" 9 июня были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. У всех наблюдались схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Специалисты управления регионального Роспотребнадзора в ходе расследования установили вирусную этиологию заболеваемости. "Установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки. Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Роспотребнадзора после устранения всех нарушений.