В Бурятии потушили три из пяти лесных пожаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Лесоохрана за сутки потушила три из пяти пожаров в лесах Бурятии, сообщает в среду пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки на территории Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Прибайкальском, Муйском, Иволгинском, Заиграевском районах. На конец суток ликвидировано три очага, еще два продолжают действовать на площади менее 10 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным агентства, их тушение осложняется значительной отдаленностью от дорог общего пользования и сложным рельефом местности. Четыре из пяти очагов были вызваны грозами.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 252 лесных пожара на общей площади 20,2 тысячи гектаров. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 315 лесных пожаров на общей площади 164,6 тысячи гектаров. На территории Бурятии действует особый противопожарный режим.