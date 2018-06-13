На курильском острове Парамушир произошло землетрясение магнитудой 5,4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в 10.45 среды (2.45 мск) на курильском острове Парамушир, сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН.

"Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 50,3 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Это в 73 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 75 километров", — пояснила дежурная сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По данным сотрудников сейсмостанции "Северо-Курильск", подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Парамушира. Региональное управление МЧС России сообщает, что пострадавших и разрушений нет.

Оперативные группы муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС.