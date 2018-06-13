Количество лесных пожаров в ДФО за сутки сократилось на треть

ХАБАРОВСК, 13 июн – РИА Новости. Десять из 32 природных пожаров на Дальнем Востоке потушены, к утру среды осталось 22 очага в трех регионах округа, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 32 очага: 21 в республике Саха (Якутия), семь в Хабаровском крае, четыре в Амурской области. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 10 возгораний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки огонь прошел 15,5 тысячи гектаров территории, 48% от этого количества сгорело в Якутии и 32% в Амурской области.

Сообщается, что к утру среды в округе горят 22 пожара, из них 14 в Якутии и по четыре в Амурской области и Хабаровском крае. Три пожара из 22 локализованы. В тушении огня участвовали 737 человек, 59 единиц наземной техники, восемь воздушных судов. Для предотвращения ЧС на территории Амурской области из резерва ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" привлечено 145 человек.

Всего с начала пожароопасного периода этого года на Дальнем Востоке зарегистрировано 1,43 тысячи лесных пожаров.