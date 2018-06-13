На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Возгорание мусора в неиспользуемом складском помещении потушили на юго-востоке Москвы на площади 450 квадратных метров, сообщила-пресс-служба столичного главка МЧС.

Согласно сообщению, возгорание произошло по адресу Сормовский проезд дом 16 строение 1.

"Пожарно-спасательные подразделения… приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора. Принятыми мерами в 02.44 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавших нет.