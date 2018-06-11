В "Мосгортрансе" назвали виновника ДТП с автобусом в Москве

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, спровоцировал ДТП с автобусом на западе Москвы, сообщили РИА Новости в ГУП "Мосгортранс" в понедельник.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса у дома № 9 на улице 50 лет Октября.

"Сегодня около 19.40 в районе дома 9 по ул. 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса 32-го маршрута. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом", — рассказал собеседник агентства.

В результате произошедшего, в автобусе травмы получили 5 человек, с ними работают медики. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.