В Орловской области проверят все железнодорожные переезды после ДТП

БРЯНСК, 11 июн — РИА Новости. Все железнодорожные переезды в Орловской области будут проверены и оснащены информационными досками после столкновения 10 июня автобуса с поездом, сообщает региональное правительство.
По данным СК РФ, 12 человек были госпитализированы. В настоящий момент, по информации местных властей, в больнице остаются 11 человек. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Как сообщили власти региона, семьям погибших в ДТП выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшие получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Администрация Орловского района также предоставит финансовую поддержку, возьмет на себя организацию похорон.
ОАО "РЖД" готово оказать помощь в транспортировке и лечении пострадавших в подведомственных медицинских учреждениях с привлечением ведущих специалистов.
В регионе 12 июня отменены основные торжественные мероприятия в честь Дня России, отмечается в сообщении.