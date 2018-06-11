В Орловской области проверят все железнодорожные переезды после ДТП

БРЯНСК, 11 июн — РИА Новости. Все железнодорожные переезды в Орловской области будут проверены и оснащены информационными досками после столкновения 10 июня автобуса с поездом, сообщает региональное правительство.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде. На перегоне Лужки-Паньково в 20 км южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли.

По данным СК РФ, 12 человек были госпитализированы. В настоящий момент, по информации местных властей, в больнице остаются 11 человек. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"Совместно с ОАО "РЖД" проводится проверка всех железнодорожных переездов региона. В ближайшее время на подобных объектах установят информационные доски, дополнительно будет организована информационная кампания по соблюдению правил дорожного движения на переездах", — говорится в сообщении правительства области.

Как сообщили власти региона, семьям погибших в ДТП выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшие получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Администрация Орловского района также предоставит финансовую поддержку, возьмет на себя организацию похорон.

По результатам расследования все материалы будут направлены в Фонд социального страхования РФ. Участникам трагедии будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации. С пострадавшими индивидуально работают социальные работники и психологи.

ОАО "РЖД" готово оказать помощь в транспортировке и лечении пострадавших в подведомственных медицинских учреждениях с привлечением ведущих специалистов.

В регионе 12 июня отменены основные торжественные мероприятия в честь Дня России, отмечается в сообщении.