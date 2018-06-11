В Карачаево-Черкесии почти 60 туристов застряли в горной местности

ПЯТИГОРСК, 11 июн — РИА Новости. Переправу через реку смыло в Карачаево-Черкесии, в результате 59 туристов на внедорожниках не могут перебраться на другой берег, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Вечером в воскресенье поступила информация о том, что в 10 километрах от населенного пункта Карт Джурт Карачаевского района на предгорном участке автодороги группа отдыхающих на 11 внедорожных автомобилях проехали бревенчатую переправу через речку Худес. Из-за поднятия уровня воды в реке, переправу смыло и водители автомашин решили переночевать в кошаре рядом с переправой, а утром попробовать переехать реку в брод", — говорится в сообщении.
Как отмечается, туристы отказываются от эвакуации без своих автомобилей. Всего их 59 человек, продуктами питания и питьевой водой они обеспечены, добавлено в сообщении. "Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки", — уточнили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС по КЧР, при необходимости работники дорожной службы, выполняющие дорожные работы в населенном пункте Карт Джурт, выделят необходимую технику и окажут содействие в восстановлении бревенчатой переправы. —0-