В Карачаево-Черкесии почти 60 туристов застряли в горной местности

ПЯТИГОРСК, 11 июн — РИА Новости. Переправу через реку смыло в Карачаево-Черкесии, в результате 59 туристов на внедорожниках не могут перебраться на другой берег, сообщает ГУ МЧС по региону.

Это единственная переправа через реку. На берегу, где застряли туристы, только горная местность, жилища пастухов и места для содержания овец.

"Вечером в воскресенье поступила информация о том, что в 10 километрах от населенного пункта Карт Джурт Карачаевского района на предгорном участке автодороги группа отдыхающих на 11 внедорожных автомобилях проехали бревенчатую переправу через речку Худес. Из-за поднятия уровня воды в реке, переправу смыло и водители автомашин решили переночевать в кошаре рядом с переправой, а утром попробовать переехать реку в брод", — говорится в сообщении.

Как отмечается, туристы отказываются от эвакуации без своих автомобилей. Всего их 59 человек, продуктами питания и питьевой водой они обеспечены, добавлено в сообщении. "Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки", — уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по КЧР, при необходимости работники дорожной службы, выполняющие дорожные работы в населенном пункте Карт Джурт, выделят необходимую технику и окажут содействие в восстановлении бревенчатой переправы. —0-