В Москве пьяный мужчина залез в оружейный магазин, чтобы поспать

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пьяный житель Ставропольского края проник в оружейный магазин на северо-востоке Москвы, мужчина признался, что собирался там переночевать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве с охраняемого объекта поступил сигнала "тревога".

Через несколько минут на указанный адрес прибыл экипаж группы задержания. При осмотре периметра оружейного магазина с противоположной стороны сотрудники вневедомственной охраны заметили в оконном проеме мужчину", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе.

Задержанный оказался 27-летним жителем Ставропольского края, мужчина был пьян. По словам задержанного, он залез в магазин, чтобы переночевать, добавили в Росгвардии.