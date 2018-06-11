Источник сообщил об эвакуации детской больницы в Воронеже

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Около 30 детей эвакуировали из здания детской клинической больницы в Воронеже после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате короткого замыкания электропроводки из здания Детской клинической больницы № 1 по адресу: улица Бурденко, дом 1 эвакуировали 33 человека, в том числе 26 детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, короткое замыкание произошло на пятом этаже лечебного корпуса. Обстоятельства ЧП выясняются.